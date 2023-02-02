تدشين أول حافلة نقل عام كهربائية في السعودية

دشّن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف في السعودية رميح بن محمد الرميح، اليوم الخميس، أول حافلة نقل عام كهربائية في المملكة، بمحافظة جدة ضمن مسارات النقل العام التي تشغلها شركة سابتكو، وإطلاق وتشغيل النماذج الحديثة لحافلات نقل الركاب الكهربائية.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا التدشين يأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% بحلول 2030، وتبني الوسائل والتقنيات الحديثة في أنشطة وخدمات النقل لخفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في المدن المركزية، من خلال وسائل نقل صديقة للبيئة.

وأفادت الهيئة بأن الحافلة تستطيع السير لمسافة 300 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وتعد من الحافلات الحديثة ذات الكفاءة العالية إذ تستهلك الكهرباء بأقل من 10% مقارنة بالحافلات الكهربائية الأخرى.