أوقاف شمال سيناء تحدد موعد مبادرة اكتشاف

حددت مديرية الأوقاف بشمال سيناء، موعد الاختبار التمهيدي للمتقدمين بمبادرة (اكتشاف)، يوم الأحد القادم.

ونشرت مديرية أوقاف شمال سيناء أسماء 12 شخصا ممن تقدموا على موقع الوزارة من الراغبين في المشاركة بمبادرة (اكتشاف) في مجالات "الصوت الذهبي والخطيب النابه والإمام المؤثر".

وأكدت المديرية، أنه عليهم التوجه إلى مقرها الكائن بمسجد النصر بالعريش يوم الأحد المقبل، لحضور الاختبار التمهيدي، وكذلك من تقدموا مباشرة إلى المديرية، وسوف تجري الاختبارات الأولية للمتقدمين بالمديرية (شفويًّا)، مع إحضار المتسابق صورة شخصية حديثة، وصورة الرقم القومي، أو شهادة ميلاد للقصر.