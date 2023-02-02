يحتفل معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، ضمن فعاليات دورته الـ54 بمئوية ميلاد الكاتب محمد حسنين هيكل، وذلك في إطار الاحتفاء بمئويات أعلام الفكر والثقافة الذي يمثل احتفاء بالفكر والثقافة وصون الهوية المصرية.

وتنعقد ندوة مئوية ميلاد الكاتب محمد حسنين هيكل بمشاركة الكاتب الصحفي الكبير جميل مطر عضو مجلس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي الكبير عبدالله السناوي، ويشارك بالندوة ويديرها الكاتب الإعلامي الكبير عمرو خفاجي، وذلك في تمام الساعة الـ 6 مساء بقاعة الصالون الثقافي بمبني بلازا 2.

محمد حسنين هيكل المولود في 23 سبتمبر عام 1923، عمل في بلاط صاحبة الجلالة، ما يقارب من الـ75 عامًا، وأرخ للتاريخ المعاصر كما لم يسبقه في ذلك أحد، وساهم في صياغة السياسة في مصر ولعب فيها دورًا أساسيًا منذ فترة الملك فاروق، حتى وفاته سنة 2016، حيث كان شاهدًا على مجريات الأمور والأحداث العظام، من خلال علاقته الوطيدة بقادة دول عظمى، ودول إقليمية وعربية وغربية، لا سيما خلال العهد الناصري.

وبدأت رحلة الأستاذ هيكل مع «دار الشروق» منذ زمن طويل حيث نشرت له الدار مجموعة كتبه كاملة، كما شارك في تأسيس مجلة «وجهات نظر» الصادرة عن دار الشروق والكتابة فيها منذ عددها الأول وحتى توقفت عن الصدور، وكانت مقالاته فيها تتناقلها الصحف العالمية، وتعيد ترجمتها ونشرها.

وعرف هيكل كذاكرة حقيقية للوطن، وترك رصيدا هائلا من المؤلفات الرصينة والقيمة التي أصبحت ذخيرة صحفية وثقافية للأجيال المقبلة، وثق من خلالها بتفرد كامل، تاريخ مصر والمنطقة، فضلا عن إسهاماته التليفزيونية من خلال قناتي الجزيرة وسي بي سي، والمحاضرات التي ألقاها منفردة وخلال مؤتمرات كبرى، وكانت تعتبر في حينها مناسبات سياسية هامة.

وتأتي الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ... نفكر... نبدع"، وتُقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويشارك في الدورة الحالية 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل الذي نتطلع إليه.