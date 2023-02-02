مولدوفا تدعو روسيا إلى قبول تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

دعت جمهورية مولدوفا السوفيتية السابقة روسيا اليوم الخميس، إلى قبول ميولها المؤيدة للغرب في سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ورفضت وزارة الخارجية في كيشيناو تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن مسار البلاد بأنه "عدواني".

وجعل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي والحرب التي تلت ذلك مولدوفا في حالة قلق وتوتر، و تقع الدولة الصغيرة بين رومانيا وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة دانيال فودا: "سنكون ممتنين إذا قدرت جميع دول العالم، ومن بينها الاتحاد الروسي، اختيار شعبنا".

وتم منح مولدوفا، التي تضم منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الناطقة بالروسية في معظمها، وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الروسي إن الغرب يبني مولدوفا لتصبح "معادية جديدة لروسيا" مثلما فعل مع أوكرانيا.

ويقول محللون إن روسيا غزت أوكرانيا في محاولة لإبقاء البلاد في مجال نفوذ روسيا لأنها كانت تعتزم الانضمام أيضا إلى الاتحاد الأوروبي.

وانتقد لافروف رئيسة مولدوفا مايا ساندو لكونها "مستعدة لفعل أي شيء"، ومن بين ذلك حل أزمة ترانسنيستريا عن طريق العنف.

ودعا مستشار الحكومة المولدوفية ألكساندرو فلينشيا في حديث لصحيفة "دي فيلت "الألمانية إلى انسحاب القوات الروسية من ترانسنيستريا.

يشار إلى أن نحو 1500 جندي روسي تمركزون في المنطقة، وهم موجودون هناك رسميا كقوات لحفظ السلام. ولكن فلينشيا قال إن ما بين 10 آلاف إلى 15 ألفا من القوات شبه العسكرية الموالية لروسيا موجودة هناك أيضا.