أحمد عدوية يصاب بنزلة برد قبل ساعة من حفله

أصيب الفنان أحمد عدوية، بنزلة برد بسبب الأجواء الشتوية وذلك قبل صعوده علي الحفل بساعات بالرغم من قيامه بجميع بروفات الحفل.



وأكد محمد عدوية، في بيان صحفي أن الفنان أحمد عدوية حاليا يتمتع بصحة جيدة وطمأن الجمهور عنه ومازح الجمهور: "عين بقي بعد علي وضعنا" وأكد إنه يحضر لعدد من المفاجآت للجمهور وسيعود بحفلات أخرى الفترة المقبلة.

يذكر أن أخر أعمال عدوية أغنية "على وضعنا" لكل من نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد عدوية والنجم محمد رمضان، احتفالا برأس السنة الجديدة، وتقول كلمات الأغنية: إحنا في حتة وانتوا في حتة.. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يااااا يااا ليل.. إحنا الواحد منا بستة.. يا ليل يا عيني يا لييييل.. خمسة علينا من العين.