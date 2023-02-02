محافظ المنوفية يعلن الحصول على موافقات بإنشاء مستشفيي أشمون والشهداء المركزي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمكتبه اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وذلك بحضور نائبه محمد موسى؛ لمناقشة عدد من الملفات الهامة والمشتركة بين المحافظة والوزارة، وإنهاء الموقف الخاص بإقامة المشروعات التنموية والخدمية ذات النفع العام التي تخدم أبناء المحافظة، وكذلك التنسيق بشأن التوسع في المنافذ المتنقلة ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، والتي أطلقتها وزارة الزراعة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين والتوسع في المشروعات الإنتاجية والحيوانية والاستثمار الزراعي بنطاق المحافظة.

في بداية اللقاء، رحب وزير الزراعة بمحافظ المنوفية، مؤكدا حرصه على التعاون المثمر من أجل المساهمة في تنفيذ خطط الدولة وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات ذات النفع العام بمختلف القطاعات الحيوية.

وبحثا الطرفين عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بدعم القطاع الصحي بالمحافظة من خلال تسهيل إجراءات توفير وتخصيص قطع أراضي؛ لإقامة عدد من المشروعات ذات النفع العام ومنها إنشاء مستشفى الشهداء المركزي الجديدة بناحية سرسنا على مساحة 4 أفدنة و18 قيراطا و7 أسهم، ومستشفى أشمون الجديدة على مساحة 7 أفدنة.

وأشار المحافظ إلى أنه، وبالتنسيق الكامل مع رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، فقد أنهت المحافظة كل التنسيقات المتعلقة بإنشاء المستشفيات سالفة الذكر، وتمت معاينة الأراضي والموافقة الفنية عليها.

كما تناول اللقاء مناقشة موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إضفاء صفة النفع العام على بعض المشروعات الخدمية بنطاق المحافظة، والتي تتنوع ما بين مشروعات محطات معالجة، ووحدات صحية، وإنشاء مدارس، ووحدات سكنية، ومراكز شباب، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات، وكذا مناقشة بعض الإجراءات المتعلقة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وإزالة أي معوقات؛ للتيسير على المواطن.

وفي ذات السياق، ناقش وزير الزراعة ومحافظ المنوفية موقف زراعة محصول القمح للعام الحالي 2022-2023، وخطة التوسع لزيادة الإنتاج لدعم المزارعين، فضلاً عن الاستعداد التام لموسم الحصاد والتوريد.

كما أكد وزير الزراعة، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتشجيع المزارعين، وتقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة أمام المزارعين.

وأوضح محافظ المنوفية، أن هناك متابعات دورية لزراعة المساحات المستهدفة من القمح بنطاق المحافظة، وفي نهاية اللقاء تبادلا محافظ المنوفية ووزير الزراعة الدروع كهدية تذكارية.