رئيسة الوزراء الفنلندية تزور السويد لبحث عملية انضمام بلديهما للناتو

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يعتزم رئيسا وزراء السويد وفنلندا ، البلدين المرشحين للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الاجتماع في ستوكهولم اليوم الخميس.

ورئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين هي أول رئيسة حكومة يستقبلها نظيرها السويدي أولف كريسترسون منذ توليه منصبه في الخريف الماضي.

ومن المرجح أن يركز الاجتماع في المقام الأول على العملية المتوقفة لانضمام البلدين إلى حلف الناتو. وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على العضوية في أيار/مايو 2022 ، لكن تركيا تعرقل انضمامهما لبعض الوقت.

وبعد مناقشاتهما، من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك بين مارين وكريسترسون بعد الظهر.

ومن المتوقع أن يصل وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الخميس أيضا إلى ستوكهولم. وسيتباحث هابيك مع نائب رئيس الوزراء السويدي وزير الاقتصاد إبا بوش.

وسبب رحلة هابيك ومدتها يومان هو الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، والتي تولتها السويد في بداية العام.