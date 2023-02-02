القباج تتفقد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي المشاركة في معرض الكتاب

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنشطة الوزارة المشاركة في أعمال الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي.

وحرصت القباج على لقاء الشباب وأسرهم المترددين على جناح وزارة التضامن الاجتماعي، والاطلاع كذلك على تفاعلهم مع الأنشطة المقدمة من جانب برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، وكذلك معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، كما التقت شباب المتطوعين من وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

وتتضمن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في معرض القاهرة الدولي للكتاب جناحًا تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين وكذلك الرسائل التي يقدمها برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" من خلال استعراض أفلام قصيرة وفيديوجرافات توعوية ومواد مطبوعة عن القضايا التنموية التي تعمل عليها الوزارة، وتستعرض أنشطة التربية الأسرية الإيجابية.

وكذلك تنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ أنشطة فنية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل، بالإضافة إلي التطوع ودور الشباب في رفع الوعي المجتمعي؛ حيث يرسل المواطن رسالة مجانية تحمل اسم كلمة تطوع علي رقم 1442 للتطوع في برنامج وعي لتنمية التوعية المجتمعية.

كما يتضمن جناح وزارة التضامن الاجتماعي استعراض جهود المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يعمل على تأهيل المقبلين للزواج، بالإضافة إلى جهود مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع "2 كفاية"، وجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى معروضات "ديارنا" لعدد من الأسر المنتجة، والتي تتميز كونها جزءاً أصيلًا من التراث وعراقة الصناعة، خاصة أن عدد مراكز الأسر المنتجة يزيد على 400 مركز و14 ألف أسرة منتجة