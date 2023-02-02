قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن التحور خاصية تتسم بها الفيروسات، لافتًا إلى إنتاج لقاحات مختلفة كل عام، للتعامل مع تحورات فيروس الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن جائحة كورونا شهدت ظهور العديد من التحورات، مشددًا على أهمية الأخذ في الاعتبار درجة انتشارها وعدد الحالات المصابة بها وأعراضها وقدرتها على إحداث مضاعفات جديدة.

وذكر أن «الوضع الحالي يشهد بعض الزيادة الطفيفة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وخليط آخر من الفيروسات؛ بسبب تقلبات الجو والبرد الشديد»، مناشدًا المواطنين عدم القلق؛ لأن الوضع الوبائي مرصود بدقة شديدة.

وأكد مستشار الرئيس للصحة، أن الدولة تعلن الوضع الوبائي بشفافية شديدة؛ حماية للبلاد والمواطنين من أية مشكلات، قائلًا إن الأطباء القادرون على التفرقة بين الإصابات بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.

وذكر أن معظم أعراض الفيروسات التنفسية تتشابه، مشيرًا إلى أهمية التزام الشخص بتطبيق الإجراءات الاحترازية من: التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين، حال إصابته بأحد تلك الفيروسات.

واستطرد: «لو شخص أصيب بأي فيروس يجب أن يعتكف ويجلس في المنزل لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أيام حتى تقل الأعراض، ويرتدي كمامة، ولا يعطس أو يسعل في وجه الناس؛ لعدم نقل العدوى إلى المحيطين به».