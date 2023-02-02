انهيار أجزاء من عقار قديم في الإسكندرية دون ضحايا

انهارت، اليوم الأربعاء، أجزاء من عقار قديم، كائن في 8 شارع الكسفريتي، منطقة اللبان، التابعة لنطاق حي الجمرك في الإسكندرية، تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة الساحلية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة اللبان، وغرفة عمليات حي الجمرك، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول انهيار أجزاء من عقار قديم.

وبانتقال قوات الدفاع المدني، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي الجمرك، إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حول العقار، وقطع المرافق عنه؛ حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين، لحين عرض ملف العقار على لجنة العقارات الآيلة للسقوط بالحي.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.

وتتعرض الإسكندرية لـ"نوة الكرم" ذات الأمطار الغزيرة المصحوب برياح غربية شديدة البرودة وعملت على ارتفاع أمواج البحر، وانخفاض درجات الحرارة، فيما تعاون غرفة عمليات إدارة المرور، وقوات الحماية المدنية الأجهزة التنفيذية حال حدوث أي طارئ.