مصرف البحرين المركزي يرفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس

قرر مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 25ر5% إلى 50ر5%، وذلك على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أنه تم أيضا رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5% إلى 25ر5%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6% إلى 25ر6%، هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 50ر6% إلى 75ر6%.

يأتي ذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في وقت سابق اليوم زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.