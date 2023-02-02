سفير مصر بالمغرب: الأهلي استحق الفوز على أوكلاند سيتي

قال ياسر عثمان، سفير مصر لدى المملكة المغربية، إن النادي الأهلي قدم مباراة قوية أمام أوكلاند سيتي، في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وأضاف ياسر عثمان، سفير مصر لدى المملكة المغربية في تصريحات تليفزيونية:" الأهلي استحق الفوز على فريق أوكلاند سيتي وسيطر على المباراة منذ البداية والفريق يحظي بدعم الجماهير المغربية بشكل كبير في مباراة أوكلاند وهو ما سيتكرر في المباريات القادمة ".

وأتم:" الأهلي يحظى بـ"شعبية" كبيرة في المملكة المغربية وهناك احفاوة كبيرة باستقبال بعثة الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة القلعة الحمراء في المغرب ".