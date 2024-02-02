الأردن وطاجيكستان في صراع التأهل للمرة الأولى لقبل نهائي كأس آسيا

يشهد استاد أحمد بن علي المونديالي مباراة من العيار الثقيل حينما يواجه منتخب الأردن نظيره منتخب طاجيكستان غدا الجمعة في دور الثمانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالي بقطر.

ويتطلع المنتخبان للتأهل إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخهما، بعد أن قدما مستويات جيدة في البطولة حتى الآن.

ولم يسبق للمنتخب الأردني أن عبر دور الـ16 خلال الشكل الحالي للبطولة ، بمشاركة 24 منتخبا، بعد أن تأهل مرتين إلى دور الثمانية في ظل النظام القديم حينما كانت البطولة تضم 16 منتخبا وذلك في عامي 2004 و2011.

وفي المقابل، هذه هي المشاركة الأولى لمنتخب طاجيكستان في البطولة، وقد استطاع أن يتأهل لدور الثمانية، وسطر تاريخا جديدا لنفسه.

وكان المنتخب الأردني تأهل إلى دور الـ16، ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث حل ثالثًا في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، بفوزه على ماليزيا 4 /صفر وتعادله مع كوريا الجنوبية 2 /2 وخسارته أمام البحرين بهدف دون رد.

واستطاع المنتخب الأردني أن يعبر عقبة المنتخب العراقي في الدور قبل النهائي بعدما قلب تأخره 1 /2 إلى فوز 3 / 2 في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

ويأمل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الأردني، للتأهل للدور قبل النهائي، ليكتب اسمه بحروف من ذهب مع المنتخب الأردني بالوصول للأربعة في الكبار في المونديال الآسيوي.

ولكنه حذر من قوة وخطورة منتخب طاجيكستان، وقال في تصريحات عقب مباراة العراق :" المباراة أمام طاجيكستان ستكون قوية لأنها أمام منتخب متطور".

وأضاف :" سبق أن لعب منتخب الأردن أمامه وانتهت المباراة بالتعادل".

وشدد على أنه في الأدوار الإقصائية لا يوجد منتخب صغير وآخر كبير، وأن الجميع سيلعب من أجل التأهل.

وفي المقابل، يدخل منتخب طاجيكستان المباراة بحثا عن مواصلة كتابة التاريخ في البطولة، وتحقيق إنجاز جديد بالتأهل للدور قبل النهائي.

وكان منتخب طاجيكستان تأهل لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بعدما تعادل مع الصين سلبيا في الجولة الأولى، ثم الخسارة أمام قطر بهدف نظيف، قبل أن يحقق انتصاره الأول على حساب لبنان 2 / 1.

واستطاع منتخب طاجيكستان العبور لدور الثمانية بفوزه على منتخب الإمارات 5 / 3 بعد التعادل 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.

ويعلم منتخب طاجيكستان أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق نظرا لفارق الخبرات والتاريخ التي تصب في مصلحة المنتخب الأردني.

ولكن يعول الكرواتي بيتر سيجرت، المدير الفني لمنتخب طاجيكستان، على الروح المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه بعد عبور عقبة المنتخب الإماراتي.

ويرى المدرب أن فرص منتخب بلاده متساوية مع المنتخب الأردني، مشيرا إلى أنه يحترم المنتخب الأردني بشدة.

وقال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة :" منتخب الأردن قوي جدا، ويقوده مدرب مغربي محنك، ولقد وضعنا كل شي بعين الاعتبار".

وأضاف :"نتسلح بالجاهزية الفنية والبدنية، ونتطلع لمواصلة مشوارنا في البطولة، فمن حقنا مواصلة الحلم".