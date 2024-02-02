هبطت أسعار الذهب بنحو 200 جنيه بأسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر إلى 3900 جنيه، مقابل 4100 جنيه بختام تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.



وبحسب نجيب، تراجع سعر جرام عيار 24 مسجلا 4457 جنيها، مقارنة بـ4257 جنيها، وعيار 18 مسجلا 3346 جنيها، مقابل 3146 جنيها.



وخسر سعر الجنيه الذهب 1600 جنيه ليصل إلى 31630 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.



حقق المعدن الأصفر مكاسب السوق المحلية بنسبة بلغت الـ32% خلال يناير الماضي، حيث سجل عيار 21 في مطلع الشهر 3100 جنيه إلى أن وصل إلى 4100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي.



ورفع البنك المركزي المصري، مساء الخميس، أسعار الفائدة، أول اجتماعات العام الجديد، بنسبة 2%، ليسجل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 21.25%، و22.25% على الترتيب.



وشهدت أسواق الصاغة حالة من التذبذب الشديد في الأسعار خلال الأيام الماضية، مادفع أصحاب محلات الصاغة إلى الإغلاق، الأسبوع الماضي، خوفا من تصحيح الأسعار فجأة وتعرضهم لخسائر مالية كبيرة، وخاصة أن السعر يعتبر غير حقيقي من وجهة نظر التجار.



وناشدت شعبة الذهب باتحاد الصناعات، المواطنين، في بيان سابق بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق.



كما حذرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.



وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، بعدما أظهرت بيانات وزارة العمل أمس ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية على نحو غير متوقع.



زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.14% إلى 2073.90 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:126 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.