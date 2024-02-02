أكد محمد اليماني نجم الإسماعيلي السابق، أن صفقة انتقال عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز للزمالك ستحقق إضافة قوية للفريق الأبيض، وستساهم في تطور مستواه خلال الفترة القادمة من الموسم الجاري.

وقال محمد اليماني في تصريحات لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: "عبد الله السعيد إضافة قوية للزمالك، والفريق كان بحاجة لدعم كبير خاصة في منطقة وسط الملعب".

وأضاف: "أتوقع تألق الرباعي محمد شحاتة وناصر ماهر وياسر حمد وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الذي أتوقع أنه تأسس بشكل صحيح خلال فترته الاحترافية بالدوري الألماني، ولكني لا أستطيع الحكم عليه حتى أراه في أرض الملعب".

وأتم محمد اليماني تصريحاته قائلًا: "عبد الله السعيد لاعب مميز ولديه خبرة كبيرة، ويمكنه التحكم في إيقاع المباريات، ويستطيع تسجيل الأهداف وصناعة الفرص، وأعتقد أنه تأخر في انضمامه للزمالك".