كشف الإعلامي أحمد موسى، عن انفراجة قريبة لأزمة الارتفاع غير المسبوق بسعر الدولار أمام الجنيه المصري والتي أدت إلى حدوث تضخم تاريخي في أسعار السلع معلنا عن صفقة عربية لضخ استثمارات في منطقة رأس الحكمة دون الكشف عن تفاصيل.

وأضاف موسى على منصة إكس، أن قيمة الصفقة التي سيتم إنجازها قريبا تبلغ 20 مليار دولار على حد قوله.

يا مسهل ..الخير من عندك يا الله ..قريبا ٢٠ مليار دولار دفعة واحدة لانهاء ازمة سعر الصرف .. تنمية وشراكة مصرية وعربية وعالمية في رأس الحكمة .. تنمية واستثمار مباشر وتمويل من الخارج . — أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) February 1, 2024

وأفاد مصدر مسئول للقاهرة الإخبارية، بأن الدولة المصرية تعكف حاليا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي لتصبح ثاني المدن التي يجري تنميتها عبر الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة.

وقال المصدر إنه «يجري بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريبا عن بدء تنمية المنطقة البالغ مساحتها أكثر من 180 كيلومترا مربعا، بما يمكن الدولة المصرية من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات على الأكثر؛ لتصبح أرقى المقاصد السياحية العالمية على البحر المتوسط في ضوء البنية التحتية الهائلة التي دشنتها الدولة لخدمة المنطقة».

يذكر أن الدولة المصرية قد وضعت إطار مخطط التنمية العمرانية لعام 2052، والذي استهدف ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي باعتبارها أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر، وذلك من خلال إيجاد أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص العمل للشباب خلال العقود المقبلة، إضافة إلى مضاعفة رقعة المعمورة.