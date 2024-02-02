الخطوط اليابانية: ارتفاع صافي الأرباح بـ5 أمثال من أبريل وحتى ديسمبر 2023 بفضل زيادة الطلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، زيادة صافي أرباحها خلال تسعة أشهر حتى نهاية ديسمبر الماضي بواقع خمسة أمثال مقارنة بنفس الفترة قبل عام، لتصل إلى 87ر85 مليار ين (587 مليون دولار)، مدفوعة بزيادة الطلب في فترة ما بعد جائحة كوفيد -19.

وقالت الشركة إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 2ر24% إلى 25ر1 تريليون ين خلال الشهور التسعة، حيث زادت مبيعات الرحلات الدولية بنسبة 3ر64%، مدفوعة بنمو عمليات الطيران الداخلي بنسبة 9ر25%، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ويعكس ارتفاع الأرباح تعافيا قويا في الطلب على السفر الجوي الذي تأثر بالقيود التي تم فرضها لمكافحة الجائحة.

وأبقت الشركة على توقعاتها بشأن أرباح العام بأكمله، حتى نهاية مارس المقبل.

ورغم ذلك، تعتزم الخطوط اليابانية حجز نفقات تشغيل بنحو 15 مليار ين بسبب فقدان إحدى طائراتها في تصادم مع أخرى تابعة لخفر السواحل الياباني في مطار هانيدا بطوكيو الشهر الماضي.