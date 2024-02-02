وزير الأوقاف يشهد حفل إنشاد ديني بحديقة الشهداء في بورسعيد

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل مديرية الأوقاف، حفل إنشاد ديني جماهيري بحديقة الشهداء بساحة ميدان المسلة بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

كما شهدا حفل إنشاد ديني جماهيري بساحة مصر بحى الشرق، وذلك بحضور المتسابقين بمسابقة الفائزون الدولية، وقام عدد من الشباب بأداء إنشاد ومدح للرسول.

جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني.

يذكر أن المسابقة تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في دورتها السابعة هذا العام، وتحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله.