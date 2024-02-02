جوتيريش: على المجتمع الدولي عدم التراجع عن التزامه بحل الدولتين

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي على "عدم التراجع عن التزامه بحل الدولتين" لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال جوتيريش في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، مساء الخميس، إن "حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب، هو وحده القادر على ضمان إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة"، مؤكداً أنه "يجب على المجتمع الدولي ألا يتراجع عن التزامه بهذا الحل"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتأتي تصريحات جوتيريش في ظل تأكيد عدة دول كبرى، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين، على "حل الدولتين" سبيلا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأمس الخميس، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده "يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية" قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بشأن حل الدولتين.

وقال كاميرون، في تصريح صحفي خلال زيارة أجراها أمس إلى لبنان، إن بلاده "يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون انتظار نتيجة محادثات قد تستمر لسنوات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن حل الدولتين".