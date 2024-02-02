مباحث قنا تكشف لغز مقتل موظف بنك ودفنه فى صحراء أبودياب

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، في كشف تفاصيل واقعة العثور على جثة موظف بنك، قتل على أيدى 3 أشخاص بينهم أحد أقاربه، ودفنه فى صحراء قرية أبودياب التابعة لمركز دشنا، وذلك بسبب خلافات مالية.

كان اللواء مصطفى مبروك درة مدير أمن قنا تلقى إخطارا من اللواء أحمد البديوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتقديم ربة منزل بمدينة قنا بلاغا بتغيب زوجها (مصطفى عبد الله)، موظف بأحد البنوك، ومقيم بمدينة قنا، متهمة أحد أقاربه بخطفه.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد مصطفى أبو المجد مفتش المنطقة المركزية، توصلت التحريات أن وراء الواقعة (ناجح ع)، متهم فى عدد من القضايا، ابن عم المجنى عليه، وبضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات الأمنية، اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة.

وكشف المتهم فى اعترافاته أمام اللواء أحمد البديوى مدير المباحث الجنائية، بتفاصيل الجريمة، قائلا إنه وكل من "أبو الفضل أ، وعماد أ"، وراء الواقعة، حيث أنهم خطفوا المجنى عليه ظنا منهم بأنه معه مبالغ مالية، وعندما تأكدوا بعدم وجودها معه، قاموا بقتله ونقله لصحراء قرية أبودياب ودفنه بها، ثم قاموا بالاتصال بزوجة المجنى عليه وطلبوا منهم مبلغ مليون جنيه لتحريره بعدما أوهموها باختطافه من قبل آخرين، إلا أن الأجهزة الأمنية كشفت تفاصيل الواقعة.

وأرشد المتهم الرئيسى فى الواقعة على مكان دفن الجثة بصحراء قرية أبودياب، حيث اصطحبته قوة أمنية بالاشتراك بين مباحث مركزى قنا ودشنا، وتم استخراج الجثة وتسليمها لأهليته بعد توقيع الكشف الطبى من قبل الطبيب الشرعى، فيما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب.