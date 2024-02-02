استشارات نفسية مجانية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للصحة النفسية التابعين لوزاة الصحة والسكان، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حيث يتواجدان بجناحين في القاعات، إضافة إلى بعض الأماكن الأخرى خارج القاعات، ويتم تقديم خدمات توعوية وخدمات دعم نفسي لزوار معرض الكتاب، مجانا.



وتعد الخدمات المقدمة هي استشارات نفسية لكبار السن واستشارات نفسية للأطفال، إلى جانب استشارات علاج الإدمان، بالإضافة للكتيبات التي يتم توزيعها مجانا، والتي تشمل العديد من الأمور المتعلقة بالنفسية مثل اكتئاب ما بعد الولادة، وغيرها من الأمور.



يشار إلى أن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، قد افتتحها رسميا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في 24 يناير، واستقبل المعرض زواره من يوم 25 يناير، وسط إقبال كبير ملحوظ من الجماهير.



وتأتي هذه الدورة تحت شعار: "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، كما تم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".