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وسائل إعلام إيرانية: الكشف عن عشرات العملاء لصالح الموساد في 28 دولة

طهران - معا
نشر في: الجمعة 2 فبراير 2024 - 3:01 م | آخر تحديث: الجمعة 2 فبراير 2024 - 3:01 م
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الكشف عن عشرات "الجواسيس والإرهابيين" المرتبطين بجهاز الاستخبارات الخارجي لإسرائيل "الموساد" في 28 دولة.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، الجمعة، نقلًا عن مصادر في وزارة الاستخبارات: "تم الكشف عن عشرات الجواسيس والإرهابيين التابعين لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الموساد في 28 دولة بآسيا وإفريقيا وأوروبا"، دون تحديد الفترة الزمنية أو أسماء الدول.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى توقيف أشخاص يشتبه بارتباطهم بالموساد في محافظات إيرانية على رأسها العاصمة طهران، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم، دون مزيد من التفاصيل.

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