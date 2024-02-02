السجن 3 أعوام لمتهم بإصابة مواطن اعترضه بالشارع في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، الخميس، "ع.م.ع"، عامل دليفري، بالسجن لمدة 3 أعوام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص يدعى "ع.م.ع"، عامل ألوميتال، وذلك في القضية المقيدة برقم 25998 لسنة 2023 جنايات باب شرقي.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي؛ يفيد ورود بلاغ من شخص يتهم أخر بالتعدي عليه بسلاح أبيض، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وحال سير المجني عليه في الطريق العام، استوقفه المتهم، وحدثت بينهما مشادة كلامية، على أثرها قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" استقر في يده اليسرى، فأحدثت له عاهة مستديمة، تقدر بنحو 20%.

وأوضحت التحقيقات المستندة على تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بالواقعة، وبتطوير مناقشته أرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، فتم التحفظ عليه.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المقدم.