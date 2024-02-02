إسماعيل هنية: دراستنا مقترح وقف النار في غزة ترتكز على إنهاء العدوان

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، إن دراستهم المقترح الجديد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ترتكز على أن تفضي المفاوضات إلى إنهاء "العدوان" الإسرائيلي.



جاء ذلك خلال "تواصل" (دون تحديد كيفيته) بين هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بحسب بيان صدر عن حركة حماس، وفقا لوكالة الأناضول.



وذكرت "حماس" إن جرى خلال التواصل "استعراض التطورات الميدانية والسياسية التي تمر بها ساحتنا الفلسطينية وخاصة معركة طوفان الأقصى".



وأضافت: "جرى التشاور بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة والتأكيد على أن دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليا".



إضافة إلى "انسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار، والإعمار، وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة مؤكدين بأن فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة شعبنا وحمايته"، وفق البيان.