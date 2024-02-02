مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

تُقام اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والأفريقية والآسيوية، على رأسها مواجهتى نيجيريا وأنجولا والكونغو الديمقراطية وغينيا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، إلى جانب مباراتي طاجكيستان والأردن وأستراليا مع كوريا الجنوبية في كأس آسيا.
يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023
نيجيريا X أنجولا – 7 مساء - beIN Sports HD 3 Max
جمهورية الكونغو X غينيا – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023
طاجيكستان X الأردن – 1.30 مساء - SSC1 HD
أستراليا X كوريا الجنوبية – 5.30 مساء - SSC1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو X ريال مايوركا – 10 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ليتشي X فيورنتينا – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هايدنهايم X بوروسيا دورتموند – 9.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستراسبورج X باريس سان جيرمان – 10 مساء