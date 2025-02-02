ترودو: كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية ردا على رسوم ترامب

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم السبت، إن بلاده ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأحد، عن ترودو قوله في مؤتمر صحفي إن الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض "فرقتنا بدلا من أن تجمعنا".

وأضاف "إذا كان الرئيس ترامب يريد أن يفتتح عصرا ذهبيا جديدا للولايات المتحدة، فإن المسار الأفضل هو الشراكة مع كندا وليس معاقبتنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمس السبت أمرا بفرض رسوم جمركية قاسية على الواردات من المكسيك وكندا والصين، مما أثار ردود فعل سريعة من جيران الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية .

ونشر الرئيس الجمهوري على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الرسوم "ضرورية لحماية الأمريكيين"، مطالبا الدول الثلاث بالقيام بالمزيد للحد من تصنيع وتصدير الفنتانيل غير المشروع، ولحث كندا والمكسيك على الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.