قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه اعتبارًا من 1 فبراير 2025، يجب على مستخدمي الهواتف المحمولة؛ التأكد من مطابقة أي هاتف جديد للمواصفات التي أقرها الجهاز قبل شرائه.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة «النهار»، أن المواطن سيتمكن من معرفة ما إذا كان الهاتف مطابقًا للمواصفات من عدمه عن طريق تحميل تطبيق «تليفوني».



ونصح المستخدمين بإدخال الرقم التسلسلي للهاتف الموجود على العلبة من الخلف قبل إتمام عملية الشراء من التاجر، موضحا أن التطبيق سيظهر 3 خيارات؛ إما أن الهاتف مسجل وليس عليه ضرائب، وبالتالي فهو صالح للشراء، أو أن الهاتف غير مسجل؛ لكن عليه ضرائب، وهذا يعني أنه لا توجد مشكلة فنية في الهاتف ولكن المستهلك سيتعين عليه دفع الضرائب، أو أن الهاتف غير صالح وبالتالي لن يعمل ويجب عدم شرائه.



وشدد أن أي هاتف «غير صالح» لن يعمل على شبكات التليفون المحمول في مصر اعتبارًا من أول فبراير 2025، مطالبا المستخدم بالحصول على شهادة ضريبية عند شراء الهاتف لضمان حقه في حالة وجود أي مشكلة، أو ظهور أي شكوى حتى لو كان الهاتف مطابقا للمواصفات.



وأضاف أن قرار حظر تفعيل أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمعايير الدولية؛ يأتي في إطار حماية حقوق المستخدمين، وحرصًا على سلامتهم من تلك الأجهزة التي تؤثر بالسلب على الصحة العامة.