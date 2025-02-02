إصابة 10 عمال بينهم طفل فى حادث تصادم بمحور الضبعة

استقبلت مستشفى العلمين النموذجي 10 عمال، بينهم طفل، مصابين بإصابات مختلفة، وذلك جراء حادث تصادم بمحور الضبعة.

وكانت مستشفى العلمين النموذجي قد استقبلت 10 عمال، بينهم طفل، وجميعهم من محافظة الجيزة، وذلك إثر اصطدام سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها برصيف بوابة الكارتة الخاصة بالمحور.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بمطروح أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا في مكان الحادث، ثم نقلهم إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج. كما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.