مقتل أكثر من عشرة أشخاص جراء هجمات جوية روسية في أنحاء أوكرانيا

أطلقت روسيا موجة من الصواريخ والقنابل الانزلاقية والمسيرات على أنحاء أوكرانيا خلال الليل، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص وتدمير المباني، حسبما أفاد مسؤولون محليون يوم السبت.

وقال المسؤولون في مدينة بولتافا وسط أوكرانيا إن صاروخا سقط على أحد المباني السكينة في المدينة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 16 آخرين، من بينهم أربعة أطفال. وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن مقتل 10 وإصابة 17 شخصا، لكن أحد المصابين توفي في المستشفى. وأعلنت المنطقة عن فترة حداد لمدة ثلاثة أيام.

وقتل شخصان في هجوم على مدينة سومي في شمال شرقي أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، بينما توفي شخص آخر في هجوم بمسيرات على مدينة خاركيف الشرقية.

كما وقعت أضرارا كبيرة في مدينة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا وفي ميناء أوديسا، حيث تم استهداف مباني تاريخية في وسط المدينة وأصيب العديد من الأشخاص.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجمات استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلاد، التي تستخدمها أوكرانيا للحفاظ على تشغيل صناعتها الدفاعية.

وأعلنت الوزارة: "تم تحقيق أهداف الضربات. تم تدمير جميع الأهداف المستهدفة".

ومن شبه المستحيل التحقق بشكل مستقل من المعلومات المقدمة من الأطراف المتحاربة. وقد دافعت أوكرانيا عن نفسها ضد الحرب الشاملة من روسيا لمدة تقارب الثلاث سنوات.