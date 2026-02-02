استقبال 5 مصابين فلسطينيين و7 مرافقين عبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية

استقبل معبر رفح البري 12 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا قادمين من قطاع غزة.

وقالت مصادر إن الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية باشرت توقيع الكشف الطبي على المرضى، تمهيدًا لتحويلهم لتلقي العلاج في مستشفيات شمال سيناء.

وبلغ عدد المصابين 5 حالات برفقة 7 مرافقين، وجارٍ توزيعهم على مستشفيات داخل وخارج المحافظة وفقًا للحالات الطبية.

ومن ناحية أخرى، غادر عدد من الفلسطينيين الذين أنهوا رحلة علاجهم في المستشفيات المصرية الأراضي المصرية متجهين إلى قطاع غزة عبر المعبر، بعد استكمال الإجراءات.

يُذكر أنه أُعيد فتح معبر رفح البري صباح اليوم الاثنين في الاتجاهين أمام حركة الفلسطينيين من وإلى القطاع، بعد توقف استمر نحو عام ونصف.