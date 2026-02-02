وزير المالية الألماني يدعو إلى إعطاء الأولوية للموردين الأوروبيين في قطاع الدفاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، الشركاء الأوروبيين إلى إعطاء الأولوية للموردين الأوروبيين عند تنفيذ الاستثمارات الضخمة المقررة في قطاع الدفاع.

وخلال زيارة التعارف التي قام بها إلى نظيره البولندي أندجيه دومانسكي في وارسو، قال كلينجبايل، اليوم الاثنين: "يجب أن نولي اهتمامًا أكبر لنهج اشترِ الأوروبي.. نريد أن تُستثمر الأموال المخصصة لتمويل دفاعنا في المستقبل بشكل أكبر داخل أوروبا".

وأكد أن الهدف من أي استراتيجية للسياسة الصناعية يجب أن يكون دعم صناعة الدفاع الأوروبية.

يشار إلى أن كلينجبايل الذي يرأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وشدّد كلينجبايل، على أنه في ظل تغيّر العلاقات عبر الأطلسي، يتعين على أوروبا أن تصبح أسرع وأكثر قدرة على الصمود وأكثر مرونة، وأردف أن "السيادة الأوروبية تحظى بأولوية قصوى بالنسبة لنا".

وأضاف أن برلين ووارسو اتفقتا على تسريع وتيرة العمل والمطالبة بذلك أيضًا من المفوضية الأوروبية في بروكسل.

ومن جانبه، قال دومانسكي، إنه يجب بناء قاعدة لصناعة دفاع أوروبية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "نحن متفقون على أنه يتعين على أوروبا زيادة إنفاقها على الأمن، أي الإنفاق الدفاعي".

وفي الوقت نفسه، دعا وزير المالية البولندي، إلى إطلاق دفعة بولندية–ألمانية مشتركة في السياسة الاقتصادية الأوروبية.

وأوضح أن مكانة أوروبا القيادية ينبغي أن تقوم على قوتها الاقتصادية لا على كثرة التنظيمات.

وقال: "يجب أن نتخلى عن طوق القيود التنظيمية، ونبسط القوانين، ونُصلح أسواقنا، ونستغل بالكامل قوة السوق الأوروبية المشتركة".