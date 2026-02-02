الفائزون بجائزة الدولة التقديرية يروون حكايات البدايات في معرض الكتاب

في إطار فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، استضافت القاعة الدولية ندوة بعنوان «جائزة الدولة التقديرية» ضمن محور «كتاب وجوائز»، بمشاركة الفائزين بجائزة الدولة التقديرية 2025: الشاعر أحمد الشهاوي، والناقد الأدبي خيري دومة، والفنان التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن، وأدار الندوة حازم البوادي، مذيع راديو مصر.

وأكد عبد الوهاب عبد المحسن أن القرية تمثل مصدر التكوين الأساسي في شخصيته، مشيرًا إلى أنه ما زال يستحضر الأفكار التي تشكلت في تلك البيئة حتى الآن، وأضاف أن العديد من القصص والحكايات المرتبطة بالحياة الريفية ما زالت تمثل مصدر إلهام دائم له.

وفي السياق ذاته، قال خيري دومة إن هناك تشابهًا بين قرى مصر، رغم أن لكل قرية لهجتها وأساطيرها وحكاياتها الخاصة، مضيفًا أن الأصداء الدينية وأصوات المقرئين التي اعتاد سماعها داخل أسرته ما زالت راسخة في ذاكرته، وأوضح أن انضمامه إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة كان من أبرز المحطات المؤثرة في مسيرته وتكوينه الفكري.

من جانبه، أوضح أحمد الشهاوي أن لكل قرية خصوصيتها، لافتًا إلى أن قريته كانت تتمتع بلهجة مميزة أفادته كثيرًا في تجربته الشعرية، وأشار إلى أنه «ابن الأماكن» نتيجة زياراته لمدن وبلدان متعددة حول العالم. كما كشف أن والده كان أزهريًا، لكنه لم يفرض على أبنائه مسارًا بعينه، مؤكدًا أنه استفاد منه في تكوينه اللغوي وقراءاته الأولى للقرآن، ونشأ على قيم التسامح وتقبل الآخر والتعدد والاختلاف والحوار.