حريق يودي بحياة 5 أشخاص في مدينة نورنبرج الألمانية

لقى 5 أشخاص حتفهم إثر إندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا، وبحسب بيانات الشرطة، اندلع الحريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: "كان هناك تسعة أشخاص في المبنى وقت وقوع الحريق صباح اليوم"، وانطلقت فرق الإنقاذ بأعداد كبيرة إلى مكان الحريق، وتم إنقاذ 4 أشخاص، مضيفة "لا يمكننا قول شيء الآن مطلقا عن سبب اندلاع الحريق".

يُذكر أن حريقا آخر أودى بحياة خمسة أشخاص في فبراير الماضي بولاية راينلاند-بفالتس. وتم العثور على جثث لـ3 رجال تتراوح أعمارهم بين 43 و 45 عاما وامرأتين (كلتيهما 54 عاما) في علية المنزل. وكان السبب في الحريق بقايا تبغ مشتعل في النفايات.