 وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني - بوابة الشروق
الأربعاء 3 مارس 2021 12:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:25 م

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، وفاة والدتها، مساء اليوم الثلاثاء.

وكتبت الشربيني، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب، أمي ماتت".

وطالبت متابعيها بالدعاء لوالدتها، قائلة: "ادعولها، يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

https://www.facebook.com/RadwaSherbiny/posts/282661709888338?__cft__[0]=AZUjltZ_Zz_dWTe08QdkQ2rtSOFBqD7yPH55aRVFkRRXQ5uaRQ7VN0yEGopoPtzClo3JuM8lUxbzNPx5QKMyQU0HvmP373g3rJFf5QJw-tB5L78gy2PUz-IWe8eD1WLcXt13Bdi0tn3HQ6imDuPod2Zi&__tn__=%2CO%2CP-R

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك