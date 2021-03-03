وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني

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أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، وفاة والدتها، مساء اليوم الثلاثاء.

وكتبت الشربيني، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب، أمي ماتت".

وطالبت متابعيها بالدعاء لوالدتها، قائلة: "ادعولها، يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

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