أمين البحوث الإسلامية يناقش مع محافظ سوهاج الاحتياجات الدعوية للمحافظة ودور الأزهر في التوعية

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد باللواء طارق الفقي محافظ سوهاج؛ وذلك لبحث الاحتياجات الدعوية للمحافظة، وسبل تكثيف العمل الدعوي في المحافظة؛ بحضور الشيخ ياسر الفقي الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، ود. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ومدير عام منطقة وعظ سوهاج.

في بداية اللقاء رحب محافظ سوهاج بالأمين العام والوفد المرافق له؛ مؤكدًا على دور الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في المحافظة على القيم الأخلاقية والمجتمعية، ومحاربة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم، والأفكار المغلوطة، مشيرا إلى دعم الجهات القيادية والتنفيذية بالمحافظة لجهود الأزهر في التوعية المجتمعية الشاملة بالمحافظة.

فيما أكد الأمين العام خلال اللقاء أن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر يحرص على تكثيف الجهود اليومية لتوعية المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم والاستماع إليهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، مشيرًا إلى أن توعية المواطنين مهمتنا الأساسية، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات والمواجهات الفكرية، والتي تحتاج إلى أن يكون الناس على وعي تام بما يدور حولهم، وعلى وعي بحقيقة ما يطرح على أسماعهم.

أضاف عياد أن مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية حريصة على التعاون الفعّال والمثمر مع جميع المؤسسات والهيئات والوزارات في جميع المحافظات، من خلال عقد بروتوكولات تعاون؛ للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير المستهدفة، والتوعية بالقضايا المهمة التي تشغل بال المواطنين.

وأكد أن المجمع حريص على تواصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بشكل فعّال مع الشباب داخل المدارس والمعاهد والجامعات لترسيخ القيم الأخلاقية التي يتميز بها المجتمع المصري، والتحذير من الأفكار الشاذة والمضللة، مشيرًا إلى التأهيل العلمي المستمر للوعاظ والواعظات، بما يؤهلهم لمتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.