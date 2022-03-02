أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدّث هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وناقشا العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال البيان: "ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الوضع حول العملية العسكرية الخاصة المستمرة لروسيا لحماية دونباس"، بحسب وكالة نوفوستي الروسية.

وأضاف: "أوضح بوتين موقف روسيا فيما يتعلق بشروط حل الأزمة، بما في ذلك نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا".

وتابع: "أوضح الرئيس الروسي أيضا الاعتبار غير المشروط لمصالح روسيا في مجال الأمن، ونزع السلاح من أوكرانيا، وضمان وضعها المحايد وغير النووي، فضلا عن الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي "أبدى بعض التحفظات في هذا الصدد، آخذا في الاعتبار اتصالاته الأخيرة مع قادة عدد من الدول الغربية".

وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.