بوتين يبحث مع نظيره الكازاخستاني أوضاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، الوضع حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك حسبما أفاد به الكرملين، اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية، ونشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أن الرئيسين بحثا خلال اتصال هاتفي بينهما الوضع في سياق العملية العسكرية الخاصة التي تجريها روسيا لحماية المدنيين في دونباس.

وتابع البيان أن بوتين وتوكايف بحثا أيضا القضايا المتعلقة بمواصلة «تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين روسيا وكازاخستان في مختلف المجالات».

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يومها السابع، فيما تتصاعد الأمور على الأرض، اليوم الأربعاء، رغم ضغوطات الغرب على موسكو والعقوبات الاقتصادية المفروضة، وآخرها إغلاق الولايات المتحدة مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران الروسي.