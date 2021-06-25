إصابة سيدة مُسنة إثر سقوط سقف حجرة بمساكن القباري في الإسكندرية

أصيبت، سيدة، مُسنة؛ اليوم الأربعاء، إثر سقوط سقف حجرة بشقة سكنية كائنة في الطابق الخامس على الدور الرابع ثم إلى الثالث من أحد عقارات المساكن الشعبية في منطقة القباري، غربي الإسكندرية، وجرى نقلها إلى المستشفى لإسعافها، دون وقوع حالات وفاة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، وغرفة عمليات حي غرب، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول انهيار أجزاء من عقار في منطقة القباري.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حول العقار، وبفحصه تبين صدور قرار ترميم له دون أن ينفذ.

تم إخلاء العقار من سكانه وقوامهم 20 أسرة، حفاظًا على سلامتهم، لحين فحص حالته وعرضه على لجنة العقارات الآيلة للسقوط بالحي، ومعرفة مدى إمكانية ترميمه من عدمه.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.