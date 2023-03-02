موسكو: قتلى وجرحى جراء استهداف أوكراني لأراض روسية حدودية

أفادت مصادر مسؤولة في موسكو، بوقوع قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني استهدف أراضي روسية محاذية للحدود الأوكرانية، وسط تسلل مجموعات مسلحة أوكرانية إلى منطقة بريانسك الروسية الحدودية.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الخميس، أفادت السلطات وخدمة الطوارئ في منطقة بريانسك، باحتجاز ما يصل إلى ستة أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني تسللوا إلى منطقة بريانسك.

من جهته، قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز، إن القوات المسلحة الروسية تقوم بالإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المجموعة المتسللة.

وأعلن مقتل شخص وإصابة آخرين جراء القصف الأوكراني للمنطقة، مضيفًا: «اليوم مجموعة تخريبية أوكرانية تسللت إلى مقاطعة بريانسك الروسية، وأطلقت النار على السيارات في المنطقة، ما أدى لمقتل مواطن وإصابة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات».

كما تعرضت منطقة كليموفسكي لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مسيرة أوكرانية، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة، نتيجة إسقاط المسيرة الأوكرانية، اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية سوشاني.

كما استهدفت القوات الأوكرانية منطقة روسية حدودية أخرى في كورسك.

وأفاد حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت، بقصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية تتكينو بمنطقة كورسك، حيث أسفر الأمر عن وقوع ضحايا.