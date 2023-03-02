القوات الأوكرانية تؤكد تصديها لهجمات روسية قرب باخموت

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قالت القيادة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، إن المدافعين عن بلدة باخموت شرقي البلاد تمكنوا من صد عدة هجمات روسية اليوم الخميس.

وأفادت هيئة الأركان العامة في كييف في تقريرها عن الوضع، بأن المدفعية الروسية قصفت عددا من المناطق الأصغر حول باخموت.

يُشار إلى أن القوات الروسية تطبق على المدينة من ثلاث جهات وتحاول تطويق بلدة بخموت بأكملها منذ أسابيع.

وتسببت هجمات متكررة للمدفعية الروسية التي استهدفت الخطوط الأمامية في الجنوب قرب خيرسون وزابوريجيا، في إثارة المخاف.

ورصد الجيش الأوكراني محاولات لفرق الاستطلاع الروسية في عدة مواضع لاستكشاف نقاط البداية المحتملة لهجمات تشنها في وقت لاحق.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين الماضي إن الوضع أصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للمدافعين الأوكرانيين عن مدينة باخموت المحاصرة.

وأوضح زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو: "يدمر العدو باستمرار كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقعنا، للحصول على موطئ قدم وضمان الدفاع".

ووصف الجنود الأوكرانيين الذين يدافعون عن المدينة الواقعة في شرقي أوكرانيا منذ نصف عام بأنهم "أبطال حقيقيون".

ويدافع الجيش الأوكراني عن باخموت في معركة استنزاف ضد أكبر عدد ممكن من القوات الروسية وإلحاق خسائر فادحة بها. ومع ذلك، فإن القوات الروسية لا تهاجم فقط من الشرق، بل تقدمت أيضا إلى شمال وجنوب باخموت، ولم يتبق سوى طريق واحد واضح للأوكرانيين للتراجع.