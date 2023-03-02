اليونان: ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطار تيمبي إلى 57 قتيلا

أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع العدد الرسمي المؤكد لضحايا حادث تصادم قطار تيمبي، إلى 57 قتيلا، وأنه لا يزال هناك 56 راكبا في عداد المفقودين، حسبما أفادت صحيفة كاثيميريني اليونانية نقلا عن آخر نشرة لهيئة الإطفاء.



وقالت الهيئة إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في ظل ظروف صعبة، مشيرة إلى أن التركيز الآن على العربة الثالثة التي انقلبت رأساً على عقب بالكامل بشكل تقريبي، وأن هناك حفارا يشارك في جهود الإنقاذ أيضا.



ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البحث غدا الجمعة.



وقع الحادث المميت، مساء أول أمس الثلاثاء، عندما اصطدم قطار ركاب بقطار شحن. وكان على متن قطار الركاب 342 راكبا.



يُشار إلى أنه تم توجيه اتهامات خطيرة لشركة "أو إس إي" المشغلة لسكك الحديد.



ووفقا لتقارير إعلامية، فإن أعضاء نقابة السكة الحديد حذروا أكثر من مرة من وقوع حوادث بسبب أن نظام التحكم الإلكتروني على خط أثينا-سالونيك بالكاد يعمل.



ووصف رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس الحادث بأنه "مأساة مروعة" لدى زيارته موقع الحادث، وتعهد بأنه سيتم إجراء تحقيق شامل بشأن الحادث.



وتقدم وزير النقل كوستاس كارامانليس باستقالته بسبب الحادث.



وقال كارامانليس إنه عندما يحدث شيء مأساوي هكذا، من غير الممكن الاستمرار وكأن شيئا لم يحدث".



وأعلنت الحكومة حالة حداد وطني بسبب الوفيات لمدة ثلاثة أيام.