افتتاح الدورة الـ8 لمهرجان مسرح الجنوب بقنا

افتتحت مساء الجمعة، فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان المسرحي لشباب الجنوب بمحافظة قنا، والذى تستمر فعالياته حتى 6 مارس، وتنظمه مؤسسة س للثقافة والابداع، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة محافظة قنا.

وشهد حفل الافتتاح العديد من المفاجآت كان أبرزها تقديم حفل استعراضي تناول التراث النوبي، والتنورة، والتحطيب من التراث الصعيدي، وأغنية تناولت تاريخ الكتاب الذين تألقوا في الدراما الصعيدية وأبرزهم: محمد صفاء عامر وعبد الرحمن الشرقاوي، قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقنا من إخراج الفنان محمد مصطفى وتقديم الكاتب بكري عبد\الحميد.

وشهد الافتتاح عرض المسرحية العراقية طقوس الحطب والتي نالت إعجاب الجمهور لرسالتها الرافضة للحروب.

وتناولت كلمة رئيس المهرجان هيثم الهواري، رسالة عن أهداف المهرجان، وقال إن سبب اختياره لإقامة الدورة الثانية في قنا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ومشروع تنمية القرية الذي بدأته المؤسسة، وإقامة 8 مكتبات جديدة في القرى، مضيفا أن سبب اختيار العراق ضيف شرف المهرجان أن المسرح العراقي من المسارح القديمة بالعالم العربي والمهمة.

وكرم المهرجان مجموعة من الفنانين والشخصيات البارزة لدورهم في تنشيط الحركة الفنية والثقافية وإنجاح المهرجان، من بينهم النجم سامح حسين، والتقط أغلب الحضور الصور معه خاصة الأطفال، وكذلك كرم المهرجان، الفنان هاني كمال، واسم الفنان الراحل عبد الرحمن الشافعي والذي تسلمها نجله الفنان أحمد الشافعي، والفنانة عزة لبيب، وابنة قنا الفنانة فاطمة حسن والفنان العراقي القدير باسم قهار، واختارت إدارة المهرجان من جمهورية العراق ضيف الشرف هذا العام كلا من اسم الفنان الراحل حقي الشبلي مؤسس المسرح العراقي وتسلمها الفنان منير راضي، والمخرج السوداني القدير حاتم على، والمخرج الإسباني الكبير باتي دومينيك.

وكرم الاتحاد المغربي للفنانين المسرحيين الناقد هيثم الهوارى لدوره الملموس في الحركة المسرحية.

يتنافس على مسابقات المهرجان 26 عرضا تم اختيارهم من 365 عرضا من جميع أنحاء العالم.



وتقام الفعاليات في 12 موقعا هي قصر ثقافة قنا، وقصر ثقافة نجع حمادي، قصر ثقافة قوص، مركز شباب العمال، الكنيسة الانجيلية، مستشفى الاورام ومركز شباب دندرة، مركز شباب الطويرات، مركز شباب البياضية، الجبلاوي مركز شباب الدوما بالإشراف الشرقية، مدينة دريمز بالإضافة إلى إقامة سرادق ومسرح كبير في مدينة جاردينيا بقنا الجديدة لإقامة الفعاليات.