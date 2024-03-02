نعى الإعلامي خيري رمضان، الموسيقار حلمي بكر، واصفًا إياه بـ«أكبر المدافعين عن الغناء النظيف الجميل».

وقال خلال تقديم برنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، «رحل صاحب الحلم العربي، رحل المبدع الذي لحن مهما الأيام تعمل فينا مبنستغناش عن بعضينا للراحلة نجاد».

وانتقد تصوير «بكر» في غرفته بساعاته الأخيرة محاصرًا بالعديد من الأشخاص من أهل قرية زوجته، متسائلا:«هل هذا يليق بحلمي بكر؟ يرحل مريضا من القاهرة من أم المدائن والقرى وأم المستشفيات الكبيرة، ليذهب إلى الشرقية ويصبح فرجة!».

ووصف نهاية حلمي بكر بـ«المؤلمة»، قائلا: «رحل الملحن الكبير في غرفة وحيدة حوله عشرات البشر يقفون متفرجين عليه بينما هو لا يستطيع أن يتكلم»، لافتا أنه ليس لديه سوى ابن وحيد يعيش في الولايات المتحدة وطفلة صغيرة من السيدة الأخيرة «التي كان يشكو منها وانفصل عنها ثم عادت إليه قبل أن يدخل في مرضه الأخير»، وذلك على الرغم من زواجه 13 امرأة.

وانتقد «رمضان» تصارع عائلته على جثمان الموسيقار الراحل، قائلا:«جثمان حلمي بكر يتصارع عليه الجميع، الآن أصبح مهمًا لزوجته أم طفلته التي رفضت أن يدخل المستشفى ويظل في القاهرة بزعم أن هذا أفضل له وتتركه عند أهلها في الشرقية، ومهمًا لابنه المهاجر الذي يرفض دفنه ويتهم زوجته بقتل والده، أين كنت يا وحيد وهو يئن ويتألم!».