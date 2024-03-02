مصدران أمنيان لـ«رويترز»: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة في القاهرة غدا

قال مصدران أمنيان مصريان اليوم السبت إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة غدا الأحد.

وأضاف المصدران لوكالة رويترز، أن الأطراف اتفقت على الهدنة في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، موضحًا أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب قوات الاحتلال من شمال غزة وعودة سكانه.

وذكر المصدران أن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بنيران إسرائيلية يوم الخميس بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات، لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى الإسراع من أجل الحفاظ على التقدم المحرز في سير المفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال بيان صادر عن صحة غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 30 ألفًا و320 شهيدًا، و71 ألفًا و533 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت صحة غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عشر مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و156 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.