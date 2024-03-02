انتخبت الهيئة العليا لحزب العدل، النائب أحمد قناوي، أمينا عاما للحزب، خلفا لعبد العزيز الشناوي الذي تقدم باستقالته من منصبه، جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا، اليوم السبت بمقر الحزب بالقاهرة.



وصدقت الهيئة العليا في اجتماعها، على تعيين عبد العزيز الشناوي رئيسا للمكتب السياسي للحزب، بناءا ترشيح رئيس الحزب النائب عبد المنعم إمام.



كان الشناوي قد تقدم باستقالته من منصب أمين عام الحزب منذ أيام قليلة، نظرا لظروف العمل حسب ما أعلن في استقالته، وهو ما دعا رئيس الحزب لدعوة الهيئة العليا للبت في الاستقالة ومن ثم انتخاب أمين عام جديد للحزب.