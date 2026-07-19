أمير قطر ورئيس وزراء العراق يؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) ، جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها الأمير تميم والزيدي في الدوحة اليوم.

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الجانبان ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.