آلاف المتظاهرين يخرجون في عدة مدن إسرائيلية للإفراج عن الرهائن

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خرج آلاف المتظاهرين في عدة مدن إسرائيلية مطالبين بتمديد وقف إطلاق النار في حرب غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس اليوم السبت، تجمع المتظاهرون في تل أبيب وحيفا ومدن أخرى.

وفي تل أبيب، جلس نشطاء على أرضية الشارع وهم مقيدون بسلاسل حديدية ويرتدون أقنعة تحمل صور الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

كما كتبوا على الأرض باللغة العبرية مطلبهم بالإفراج عن جميع الرهائن.

وحاليا، لا يزال هناك 59 رهينة في قبضة الجماعات المسلحة في غزة، ويُعتقد أن 24 منهم فقط على قيد الحياة.