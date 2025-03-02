شريف عبد الفضيل: منتخب مصر للمحليين قادر على حسم بطاقة التأهل لبطولة أفريقيا

أكد شريف عبد الفضيل، المدرب العام لمنتخب مصر للمحليين، أنه يثق في اللاعبين من أجل مواصله المشوار والفوز في مباراة العودة في 9 مارس المقبل.

وحسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره الجنوب إفريقي، في مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان"، والتي أقيمت على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

وقال عبد الفضيل، في تصريحات صحفية، أن معدن اللاعب المصري يظهر دائمًا في الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مباراة استثنائية ونجح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي، بعد تنفيذ التعليمات الفنية والخطط التي وضعها الجهاز الفني بقيادة وائل رياض.

وأضاف المدرب العام أنه سعيد للغاية بالروح القتالية للاعبين وحرصهم الشديد على مصلحة منتخب المحليين، موضحًا أنهم قدموا كل التضحيات الممكنة لتحقيق الهدف المنشود.

وأشاد عبد الفضيل بالجهاز الفني بقيادة وائل رياض، الذي تحمل مسؤولية المباراة في ظل ظروف صعبة، مؤكدًا أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا لتحويل التحديات إلى حوافز إيجابية ساهمت في تفوق المنتخب خلال لقاء الذهاب أمام جنوب إفريقيا، والعودة إلى القاهرة بنقطة قد تسهل المهمة في لقاء العودة.