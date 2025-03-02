مسئولة إيرانية: لم يتبق سوى 17 من الفهد الآسيوي في العالم

قالت رئيسة الوكالة الوطنية للبيئة في إيران، شينا أنصاري، اليوم الأحد إنه لم يتبق في العالم سوى 17 حيوانا فقط من الفهد الآسيوي المهدد بالانقراض، وفقا لوكالة الجمهوية الإسلامية للأنباء (ارنا).

يذكر أن الفهود الآسيوية هي سلالة فرعية من الفهد وتوجد فقط في إيران. ويقول الصندوق العالمي للطبيعة المعني بالبيئة إن هناك خمس سلالات فرعية، حيث يعيش معظم الفهود البالغ عددهم 6600 فهد في جنوب أفريقيا.

جاءت تصريحات أنصاري على هامش توقيع اتفاق بين الوكالة الوطنية للبيئة وشرطة المرور بهدف حماية الفهود في منطقة توران المحمية، التي تقع على بعد 400 كيلومتر شمال شرق طهران.

وتعد المنطقة موطنا مهما للفهد الآسيوي في إيران، ومع ذلك غالبا ما يتم قتل الحيوانات على الطرق السريعة.