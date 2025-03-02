• رسلان لـ الشروق: غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة المساجد بجميع أنحاء الجمهورية

تواصل وزارة الأوقاف جهودها خلال الفترة الحالية، لمتابعة جميع مساجد الجمهورية، والتأكد من نظافتها وتهيئتها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المعظم.

وقال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن صلاة التراويح قائمة ومنتظمة في محافظات الجمهورية كافة، موضحا أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين تخص سوء تعامل من الأئمة أو العاملين ولا عدم نظافة بالمساجد وغيرها من المشكلات التي تعيق المصلين.

وأضاف رسلان لـ«الشروق»، أن هناك غرفة عمليات بالوزارة تتابع جميع المساجد بشكل يومي بجميع أنحاء الجمهورية بالتواصل مع مديري المديريات بالمحافظات والاطمئنان على مدى جاهزيتها في استقبال المصليين، موضحا أن الوزارة تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للرواد المساجد.

وأوضح أن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، قام بجولة تفقدية لعدد من مساجد آل البيت والمساجد الكبرى بالقاهرة للاطمئنان على نظافتها واستعداداتها بنفسه، منها مسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة سكينة ومسجد الحسين ومسجد السيدة زينب ومسجد عمرو ابن العاص".

وتابع:" أن الوزير شدد خلال جولته على أهمية تهيئة المساجد لتكون واحات للسكينة والخشوع، وضرورة العناية بجميع مرافقها، من حيث النظافة والإنارة والصيانة، بما يضمن راحة المصلين ويعينهم على أداء الشعائر في أجواء روحانية".

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للمساجد الكبرى، لتستوعب الإقبال الكثيف المتوقع على صلاة التراويح والقيام، مع تقديم برامج دعوية هادفة لنشر الوعي الديني الوسطي وتعزيز القيم الإيمانية.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة أطلقت ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات مع بداية الشهر الفضيل بجميع مساجد الجمهورية، بعنوان: فضائل الصيام"، وسط أجواء روحانية وإيمانية لاقت ترحيب عمار المساجد، كما انطلق ملتقى الفكر الإسلامي للأئمة بعنوان: "استقبال شهر رمضان"، وذلك حرصا من الوزارة على تكثيف الأنشطة الدعوية خلال شهر رمضان.

وأوضح أن الوزارة دشنت برنامج الابتهالات بمسجد الإمام الحسين، بمشاركة المبتهلين عبد اللطيف العزب وهدان يوم السبت، وأحمد تميم المراغي يوم الأحد، وبلال مختار يوم الاثنين، وأحمد مقلد يوم الثلاثاء، ويسري معتوق يوم الأربعاء، ومحمد حسن الصعيدي يوم الخميس، ومحمد عبد الرؤوف السوهاجي يوم الجمعة.

وتابع:"وخصصت الوزارة برنامج لتلاوات بعد صلاة العصر بمسجد الإمام الحسين، بمشاركة القارئ عبد اللطيف العزب وهدان يوم السبت، وأحمد تميم المراغي يوم الأحد، وعبد المطلب البودي يوم الاثنين، وشريف عامر يوم الثلاثاء، وعيد هنداوي يوم الأربعاء، ومحمد حسن الصعيدي يوم الخميس، وأيمن منصور يوم الجمعة".

وأكد أنه يضاف إلى ما سبق الاجتهاد في نقل بعض تلك الشعائر على صفحات الوزارة بالبث المباشر، فضلا عن استكمال برنامج البر الرمضاني بتوزيع مائة طن من اللحوم و٧٥٠ طنا من السلع الغذائية محانا على المستحقين.